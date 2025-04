Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Radfahrerin kollidiert mit Motorradfahrer und verletzt sich leicht

Möhnesee (ots)

Am vergangenen Samstag kam es in Möhnesee-Stockum auf der Biberstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Gegen 16:40 Uhr befuhr eine 79-jährige Fahrrad Fahrerin aus der Gemeinde Möhnesee die Straße Kalkofen in Richtung Biberstraße. Anschließend überquerte sie die Biberstraße ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Dabei übersah sie einen aus ihrer Sicht von rechts kommenden 60-jährigen Motorradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück, der mit seiner Honda die Biberstraße in Richtung Norden befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Am Motorrad entstand lediglich Sachschaden. (rs)

