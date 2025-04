Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall mit zwei verletzten Personen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Golf befuhr am Dienstag, 15.04.2025 gegen 16.20 Uhr ein 60 Jahre alter Mann die L155 von Wehr kommend und beabsichtigte auf die B518 in Richtung Schopfheim einzubiegen. Dabei missachtete er die Stoppstelle, fuhr auf die B518 auf und kollidierte mit einem aus Richtung Schopfheim kommenden Nissan. Der 60-jährige Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 64-jährige Nissan-Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 10000 Euro. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Neben der Polizei, dem Rettungsdienst und der Straßenmeisterei war auch die Feuerwehr Wehr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell