Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch In Grill Restaurant am Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 16./17.04.2025, in ein Grill-Restaurant in der Waldshuter Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Entwendete wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht beim Grill Restaurant am Bahnhof gemacht haben, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/934-0 Hinweise entgegen.

