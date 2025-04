Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Weiterer Einbruch in Rebhaus - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Bereits zum zweiten Mal verschafften sich Unbekannte am Mittwochvormittag, 16.04.2025, Zutritt in ein Rebhaus, welches am Waldrand, oberhalb von Hohentengen steht. Fast alle Innen- und Außenwände wurden mit Graffiti besprüht. Über die Schadenshöhe und eventuellem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Ein Zeuge konnte zwei jugendliche Personen vom Grundstück kommend beobachtet, welche sich mit Fahrrädern entfernten. Ob diese mit der Tat in Verbindung gebracht werden können ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Tiengen (07741/8316-283) bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751/8316-531 Hinweise entgegen.

