Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrszeichen umgefahren - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am 07.03.2025, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Haselünne, Einmündung "Alte Dorfstraße / Am Lagerbach", vermutlich beim Abbiegen ein Verkehrszeichen ("Rechts vorbei"). Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen (Tel.: 05931-9490) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell