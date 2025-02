POL-PDMT: *** Zeugen gesucht*** - Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch "Ankerwurf"

Hachenburg (ots) - Am Montag, 10.02.2025 im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Löwencafé Hehl in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten Pkw VW Golf und beschädigte diesen im Bereich der ...

mehr