POL-KS: 644 Plomben Kokain im Wert von 25.000 Euro weggeworfen: Mutmaßlichem Dealer droht U-Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein beachtlicher Erfolg ist Beamten der OE City und der Bereitschaftspolizei am gestrigen Dienstagmorgen nach kurzer Verfolgung mit der Festnahme eines mutmaßlichen Dealers harter Drogen in der Kasseler Nordstadt gelungen. Die Zivilfahnder hatten den ihnen bereits wegen Drogenhandels bekannten 30-Jährigen gegen 11 Uhr in der Wolfhager Straße entdeckt und ihn auf seinem Weg in Richtung Nordstadt aufmerksam im Blick behalten. Als sich die hinzugerufene uniformierte Streife der Bereitschaftspolizei näherte, suchte der 30-Jährige sofort das Weite. Nachdem er im Sprint durch die Mombachstraße geflüchtet war, konnten die Beamten den Mann einholen und festnehmen. Der Grund für seine Eile offenbarte sich anschließend, denn bei der Absuche des Fluchtweges fanden die Polizisten auf einem Grünstreifen eine Tüte mit insgesamt 644 verkaufsfertigen Plomben Kokain, die er offensichtlich angesichts der drohenden Kontrolle weggeworfen hatte. Der Straßenverkaufswert der 220 Gramm Kokain beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Darüber hinaus förderte eine Durchsuchung des Tatverdächtigen rund 400 Euro mutmaßliches Drogengeld und zwei Handys zutage, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Auch bei den anschließenden Durchsuchungen der Wohnung des 30-Jährigen in Vellmar und einer von ihm genutzten Bunkerwohnung in Kassel wurden die Polizisten fündig: Weitere Plomben mit 6 Gramm Kokain, Drogengeld, zwei große Pfefferspraydosen sowie Utensilien und Verpackungsmaterial für den Drogenhandel stellten die Beamten dort sicher. Der 30-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit muss sich nun wegen illegalen Handels mit Kokain in nicht geringer Menge verantworten. Er wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

