PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.06.2025

Zwei Haftbefehle vollstreckt

Zwei Untersuchungshaftbefehle haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am vergangenen Dienstag, 03.06., auf dem Gelände der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen vollstreckt. Wegen des dringenden Tatverdachts von insgesamt elf Ladendiebstählen seit Jahresbeginn hatte die Staatsanwaltschaft Hechingen gegen einen 21 Jahre alten marokkanischen Staatsangehörigen einen Untersuchungshaftbefehl beantragt. Einem 32-jährigen algerischen Staatsangehörigen werden zwei Ladendiebstähle sowie ein versuchter Diebstahl und bei einem Polizeieinsatz am 06.05.2025 (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6028415) Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt. Beide Männer wurden im Anschluss an ihre Festnahme einem Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle jeweils in Vollzug setzte. Sowohl der 21-Jährige als auch der 32-Jährige sitzen seither in einer Justizvollzugsanstalt ein.

