Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Überhöhte Geschwindigkeit - Motorradfahrer fliegt aus Kurve

Schwerere Verletzungen hat sich ein 26 Jahre alter Motorradfahrer am Montagabend bei einem Unfall auf der L 275 zwischen Gammertingen und Feldhausen zugezogen, da er zu schnell unterwegs gewesen ist. Kurz nach 18 Uhr verlor der Zweiradfahrer in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und schanzte einen Straßengraben hinab. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An der Honda entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Hitzkofen

Verkehrsüberwachung an Baustellenausfahrt

Verstöße gegen das dort geltende Überholverbot sowie Geschwindigkeitsverstöße haben Beamte der Verkehrspolizei Sigmaringen am Dienstag um die Mittagszeit im Bereich einer Baustellenausfahrt zwischen Bingen-Hitzkofen und Wilfingen geahndet. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit hatten die Polizisten bei laufendem Baustellenbetrieb das Lasermessgerät angelegt und sieben Verkehrsteilnehmer gestoppt, die gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h verstoßen haben. Die Autofahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Einer der Betroffenen war mit knapp über 110 km/h erheblich zu schnell unterwegs. Darüber hinaus erwartet auch vier Pkw-Fahrer ein Bußgeld, die trotz Verbots an der Stelle zum Überholen angesetzt hatten.

Stetten am kalten Markt

Motorradkontrollen

Zweimal mangelhafte Bereifung, eine mangelnde Beleuchtung und eine Untersagung der Weiterfahrt sind das Resultat einer Motorradkontroll-Aktion am Montagnachmittag auf der L 197 zwischen Thiergarten und Stetten am kalten Markt. Die Verkehrspolizei Sigmaringen war bis in den Abend hinein tätig und kontrollierte dabei knapp drei Dutzend Zweiradfahrer. Die Beamten zogen nach der Kontrolle ein positives Fazit und werden auch in den kommenden Wochen weitere derartige Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchführen.

Veringenstadt

Reifen geplatzt - Alkoholisierter Autofahrer nächtigt an Straßenrand

Auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw sind in der Nacht auf Mittwoch Beamte des Polizeireviers Sigmaringen während der Streifenfahrt aufmerksam geworden und haben einmal genauer nachgeschaut. In dem Pkw konnten die Polizisten einen 59-Jährigen antreffen, der angab, dass am Abend ein Reifen seines Pkw geplatzt war und er sich nun zum Schlafen hingelegt habe. Doch auch der deutliche Alkoholgeruch, der von dem Autofahrer ausging, blieb den Polizisten nicht verborgen. Ein Alkoholtest zeigte weit über 0,5 Promille an, sodass der Pkw-Lenker in der Folge in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen der Alkoholfahrt ermittelt.

Pfullendorf

Polizei bittet nach Auseinandersetzung um Hinweise

Nach einer Auseinandersetzung am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr in der Hans-Ruck-Straße bittet der Polizeiposten Pfullendorf um Hinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei bis dato noch unbekannte junge Männer auf einen 32-Jährigen eingetreten haben und anschließend mit einem weißen Pkw geflüchtet sein. Der Hintergrund der Tat und ob möglicherweise eine Vorbeziehung zwischen den Beteiligten besteht, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 32-Jährige blieb eigenen Angaben zufolge unverletzt. Hinweise auf die beiden Unbekannten sowie den weißen Pkw nehmen die Beamten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell