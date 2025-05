POL-PDKL: Zu zweit und alkoholisiert auf dem E-Scooter

Kaiserslautern (ots) - Ein 32-jähriger Mann fiel am frühen Sonntagmorgen negativ auf. Der Mann wurde aufgrund seines Benehmens einer Diskothek verwiesen. Dem anschließenden Platzverweis kam er nicht nach, so dass die eingesetzten Polizeibeamten ihn in Gewahrsam nahmen. Auf der Dienststelle wehrte sich der 32-Jährige dann vehement. Er versuchte, die Beamten zu schlagen, und beleidigte sie fortwährend. Er wurde letztendlich gefesselt und anschließend in den ...

