Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Ein 32-jähriger Mann fiel am frühen Sonntagmorgen negativ auf. Der Mann wurde aufgrund seines Benehmens einer Diskothek verwiesen. Dem anschließenden Platzverweis kam er nicht nach, so dass die eingesetzten Polizeibeamten ihn in Gewahrsam nahmen. Auf der Dienststelle wehrte sich der 32-Jährige dann vehement. Er versuchte, die Beamten zu schlagen, und beleidigte sie fortwährend. Er wurde letztendlich gefesselt und anschließend in den Gewahrsamstrakt gebracht. Zusätzlich wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Aufschluss über seinen Alkoholisierungsgrad geben soll. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu. |elz

