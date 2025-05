Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Tankstelle randaliert

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers wurde die Polizei am Sonntagabend zu einer Tankstelle in der Pariser Straße gerufen. Dort hatte ein Mann zwei Flaschen Wein aus dem Regal genommen und auf den Boden geworfen. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann war komplett schwarz gekleidet. Er ist circa 1,90 bis 1,95 Meter groß, dünn und wird auf ungefähr 25 Jahre geschätzt. Auffällig waren seine dunklen Augenringe. Der Flüchtige war in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen, der ungefähr 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß ist. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und schwarze kurze Haare. Auch er war komplett schwarz gekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizeiinspektion 2 zu wenden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell