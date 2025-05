Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln/zwei Männer vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte in zivil haben am Dienstag, 13. Mai 2025, am Nachmittag durch Zufall zwei Männer dabei beobachtet, wie sie mutmaßlich mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Bei einer Kontrolle der beiden auf der Florastraße in der Altstadt konnte einem der Beschuldigten, einem 51 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen, ein Etui mit mehreren Verkaufseinheiten Betäubungsmittel zugeordnet werden, das er zuvor in ein Gebüsch geworfen hatte. Dabei handelt es sich mutmaßlich um Heroin und Kokain. Zudem fanden die Beamten bei dem Mann Bargeld. Die Betäubungsmittel und das Geld stellten die Beamten sicher. Der zweite Tatverdächtige, ein 52 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen, hatte keine verdächtigen Sachen bei sich. Da die Beamten aber zuvor beobachtet hatten, wie die beiden Tatverdächtigen gemeinsam aus der Wohnung des 52-Jährigen gekommen waren, entschlossen sie sich zu einer Wohnungsdurchsuchung, der der Mann freiwillig zustimmte. In der Wohnung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel und Utensilien, die für die Verpackung und den Verkauf von Betäubungsmitteln genutzt werden können. Auch diese wurden sichergestellt. Während der Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der jüngere von beiden musste mit zur Wache. Von dort wurde er später entlassen. Der Ältere konnte nach der Wohnungsdurchsuchung vor Ort entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts des Konsums und Handels mit Betäubungsmitteln gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

