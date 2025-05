Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall unter Beteiligung eines Linienbusses

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem eher seltenen Unfallgeschehen kam es am Dienstagvormittag, 13. Mai, um 10.20 Uhr auf der Bickernstraße in Bismarck. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten stellten diese einen abgefallenen Reifen, der augenscheinlich zu einem am Straßenrand geparkten Linienbus gehörte, fest. Nach Rücksprache mit dem Busfahrer gab dieser an, dass sich das linke hintere Rad seines Busses gelöst habe und in den Gegenverkehr gerollt sei. Dort sei der Reifen mit der Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Autos kollidiert, woraufhin die Airbags aus-lösten. Die 28-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ihre sechsmonatige Tochter befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz und wurde nicht verletzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bismarckstraße gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

