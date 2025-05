Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Senior verletzt 85-Jährige beim Einparken schwer

Gelsenkirchen (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei erhielt am Dienstagabend, 13. Mai 2025, um 21 Uhr einen Einsatz in der Straße "Auf Böhlingshof" in Bulmke-Hüllen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen versuchte ein 83-jähriger Autofahrer aus Rostock in eine Parklücke am Straßenrand rückwärts einzuparken. Um ihn dabei einzuweisen, begab sich seine 85-jährige Ehefrau, ebenfalls aus Rostock, auf den Bürgersteig und öffnete die Beifahrertür. Der 83-Jährige setzte sein Auto ruckartig zurück. Die 85-Jährige wurde von der geöffneten Beifahrertür umgestoßen, stürzte erst rücklings gegen eine Laterne und dann zu Boden. Dadurch verletzte sie sich schwer. Das Auto kollidierte danach noch mit einem Baum. Ein alarmierter Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf und stellten den Führerschein des Seniors sicher.

