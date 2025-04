Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Straßenbaum

Uedem (ots)

Am Montag (31.03.2025) ereignete sich gegen 18:50 Uhr auf der Mühlenstraße (L5) in Uedem ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 34-Jährige Uedemerin befuhr mit einem Pkw Mercedes die Mühlenstraße aus Uedem kommend in Fahrtrichtung Kehrum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem PKW frontal mit einem Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin, die sich zum Unfallzeitpunkt alleine in dem Pkw befunden hatte, wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Unfallaufnahme wurde durch das VU-Team Kleve unterstützt. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Betreuung der Angehörigen der Verunfallten. Die Mühlenstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich zwischen den Einmündungen Uedemfelderweg und Am Hochwald voll gesperrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02821-5040 an das Verkehrskommissariat in Kleve zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell