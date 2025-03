Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Fahrkartenautomat gesprengt

Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag (30. März 2025) in den frühen Morgenstunden einen Fahrschein-Automaten am Bahnhof von Weeze gesprengt. Das Gerät wurde dabei stark beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen machten die unbekannten Täter allerdings keine Beute. Aufgrund eines am Tatort aufgefundenen verdächtigen Gegenstands wurde der Entschärferdienst der Bundespolizei hinzugerufen. Der Zugverkehr musste angehalten und der Bahnsteig geräumt werden. Nach Abschluss der Arbeiten gaben die Einsatzkräfte den Zugverkehr wieder frei, die Sperrung des Bahnhofs wurde aufgehoben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern aktuell an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell