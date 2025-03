Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rees (ots)

Am Freitag (28. März 2025) kam es zwischen 13:00 Uhr und 13:50 Uhr am Grüttweg in Rees zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 64-jährige Halter eines schwarzen Mitsubishi ASX hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellt und stellte nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite fest. Der Mann aus Rees gab bei der Unfallaufnahme an, es habe sich ein roter Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen neben seinem Fahrzeug befunden, als er dieses abgestellt hatte. Weitere Einzelheiten konnte der Mann nicht benennen. Ob es sich bei dem roten Kleinwagen um den Unfallverursacher handelt, ist Teil der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Emmerich aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell