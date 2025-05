Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Spiegelkollision weitergefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntagnachmittag aus der Hauptstraße in Otterberg gemeldet worden. Zwei Fahrzeuge sind im Gegenverkehr mit ihren Spiegeln kollidiert. Der 58-jährige Fahrer des beteiligten VW Tiguan hielt daraufhin am Fahrbahnrand an. Der andere Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf das geflüchtete Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 an die Polizeiinspektion 2 zu wenden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell