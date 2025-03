Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Schwerer Verkehrsunfall auf der B9 bei Bingerbrück - Zwei Tote und zwei Verletzte

Bingen-Bingerbrück (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 9 von Bingerbrück in Richtung Trechtingshausen ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein PKW beim Überholen frontal mit einem Lastwagen. Bei dem Unfall kamen die beiden Insassen des PKW, ein 74-jähriges Ehepaar ums Leben. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, darunter der 51-jährige LKW-Fahrer, der mit mehreren Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine weitere Unfallbeteiligte, die von dem PKW überholt wurde, erlitt einen Schock. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

