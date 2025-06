Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Sigmaringen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Auf einem Verbindungsweg bei Gutenstein ist am Mittwochnachmittag ein Radfahrer mit einem Traktor zusammengestoßen. Der 53 Jahre alte Mann erlitt bei der Kollision mit dem Schlepper so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist. Er war nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf dem Weg in Richtung Dietfurt unterwegs, als ihm gegen 15 Uhr das landwirtschaftliche Fahrzeug entgegenkam. Der Zweiradlenker bremste daraufhin und kam dabei zu Fall, wobei er gegen den Traktor stürzte. Durch die Kollision zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass ein unmittelbar verständigter Notarzt nach einer erfolglosen Reanimation nur noch dessen Tod feststellen konnte. Der 64 Jahre alte Lenker des Traktors sowie eine Begleiterin des Verstorbenen erlitten einen Schock. Sie wurden an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst betreut. Zur Bewertung der Unfallspuren wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hechingen ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall, die die Verkehrspolizei Sigmaringen führt, dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell