Ravensburg

Frau wirft Messer nach Polizisten

Eine offenbar psychisch auffällige Frau hat am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in der Ulmer Straße ein Messer nach mehreren Polizisten geworfen. Die Beamten waren von Passanten alarmiert worden, weil die 45-Jährige das Messer in der Hand hielt und laut umher schrie. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an. Die Frau reagierte nicht auf eine Ansprache der Beamten, weshalb diese Pfefferspray einsetzten. In der Folge warf die 45-Jährige das Küchenmesser mit voller Kraft in Richtung der Polizisten, die unverletzt blieben. Die Beamten nahmen die Frau in Gewahrsam, wogegen sie sich erheblich wehrte. Dabei versuchte sie unter anderem, zwei Polizisten zu treten. Eine Beamtin wurde in dem Gerangel leicht verletzt. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde die 45-Jährige in der Folge in eine Fachklinik gebracht. Sie muss nun mit Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Ravensburg

Mülltonne in Brand gesteckt

Brandstifter haben am Mittwoch gegen 18.30 Uhr eine Mülltonne vor der Dreifaltigkeitskirche im Schwalbenweg angezündet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte die brennende Tonne, an der Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand. Ein Übergreifen der Flammen auf eine Überdachung und das Kirchen- sowie Pfarrgebäude konnte so verhindert werden. Zeugen hatten unmittelbar vor dem Ausbruch des Feuers mehrere etwa 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche bei der Mülltonne beobachtet. Ob die Teenager mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Ravensburg führt. Die Ermittler bitten unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu dem Brand und der Jugendgruppe.

Bad Waldsee

Fahrerin bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise zu dem Fahrer eines weißen Kleinwagens bittet das Polizeirevier Weingarten nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 21.30 Uhr. Eine 25 Jahre alte Ford-Fahrerin war auf der B 30 in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihr etwa auf Höhe der Ausfahrt Bad Waldsee-Süd der Unbekannte auf ihrer Fahrspur entgegengekommen sein soll. Die Frau gab an, ausgewichen zu sein, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei soll sie von der Fahrbahn abgekommen sein. Die 25-Jährige wurde durch das Ausweichmanöver leicht verletzt. Der Lenker des weißen Kleinwagens fuhr in der Folge weiter. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem Fahrer des Kleinwagens geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Aulendorf

Unkraut abgeflammt - Dachstuhlbrand ist die Folge

Auf rund 150.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Dachstuhlbrand am Mittwoch kurz vor 18 Uhr in der Schulstraße entstanden ist. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeipostens Altshausen zufolge flammte ein 34-Jähriger mit einem Bunsenbrenner Unkraut im Bereich der Zufahrt ab. Mutmaßlich durch Funkenflug fing eine wenige Meter entfernte Hecke Feuer, das in der Folge auf den Dachstuhl übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr war mit knapp 80 Einsatzkräften zum Löschen des Brandes vor Ort. Unter anderem mussten die Wehrleute das Dach komplett abdecken, um an Brandnester zu gelangen. Das Wohnhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Argenbühl

Mit Traktor in Schlangenlinien unterwegs - Fahrer hat 1,5 Promille

Gut 1,5 Promille Alkohol hatte ein 45-Jähriger intus, der am Mittwoch kurz vor 21 Uhr Uhr mit seinem Traktor auf der Landesstraße zwischen Ratzenried und Christazhofen unterwegs war. Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei alarmiert, weil der Mann in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war und eine Getränkedose mit einem Longdrink aus dem Fenster warf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen fest, ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Der 45-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Isny

Trickdieb ergaunert Bargeld

Erneut hat ein Trickdieb in Isny einem 65-Jährigen Bargeld aus dem Geldbeutel gestohlen. Der Unbekannte sprach sein Opfer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Aufzug eines Restaurants am Marktplatz an und bat es, Geld für den Parkscheinautomaten zu wechseln. Als der 65-Jährige seine Geldbörse öffnete, griff der Täter hinein und entwendete Scheingeld. Der Unbekannte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er hat dunkles Haar sowie ein gepflegtes Erscheinungsbild und war mit einer dunklen Jeans bekleidet. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zu dem Täter. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten erneut vor dieser Diebstahlsmasche.

Leutkirch

Motorradfahrer erleidet bei Unfall Knochenbrüche

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 15 Uhr im Reichenhofer Weg leicht verletzt worden. Der Honda-Fahrer war in Richtung Heggelbach unterwegs und stürzte infolge eines Fahrfehlers. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 22-Jährigen, der bei dem Sturz Knochenbrüche erlitt, in ein Krankenhaus. Am Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

