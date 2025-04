Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Kaarst - A 57 Richtung Köln - Verkehrsunfall - 41-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Sperrungen - Stau

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Kaarst - A 57 Richtung Köln - Verkehrsunfall - 41-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Sperrungen - Stau

Unfallzeit: Sonntag, 13. April 2025, 11:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag auf der A 57 bei Kaarst wurde eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Krefeld so schwer verletzt, dass gestern Mittag Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Köln gesperrt werden. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Meerbusch in Richtung Köln abgeleitet. Der Verkehr staute sich auf einer Länge von 3.000 Metern.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die Frau zur Unfallzeit mit ihrem Mercedes auf der A 57 unterwegs, als sie im Bereich des AK Kaarst aus bislang unklaren Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge geriet sie nach rechts und prallte frontal gegen die Schutzplanke. Anschließend wurde der Wagen über alle fünf Fahrstreifen gegen den linken Betonabweiser zurückgeschleudert. Der Mercedes kam völlig zerstört auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin erlitt schwerste Verletzungen. Beim Überfahren von Trümmerteilen wurde ein nachfolgender Pkw beschädigt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Autobahn mehrere Stunden bis gegen 17:00 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell