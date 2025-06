Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Radfahrer von Pkw erfasst

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Bingener Straße einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer verursacht. Der 47 Jahre alte Pkw-Lenker fuhr von der Schützenstraße in die Bingener Straße ein und nahm dabei dem 57-jährigen Zweiradlenker die Vorfahrt. Bei der Kollision stürzte der Radler und erlitt leichte Verletzungen. Am Mercedes des Verursachers und dem Pedelec entstand ein Schaden von jeweils rund 1.000 Euro.

Meßkirch

Mann in Ausnahmezustand

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung wird sich ein Mann nach einem Vorfall am Donnerstagabend im Stadtgebiet strafrechtlich verantworten müssen. Er verletzte in einem psychischen Ausnahmezustand einen 38 Jahre alten Mann in der Conradin-Kreutzer-Straße durch einen Steinwurf an der Hand. Kurze Zeit später soll er zudem das Auto einer Angehörigen beschädigt haben. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und brachte ihn aufgrund seiner mentalen Verfassung in eine Fachklinik.

Meßkirch

Motorradfahrer bei Verkehrskollision verletzt

Ein Verletzter und 13.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, zu dem es bereits am Mittwochnachmittag in der Jahnstraße gekommen ist. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 41 Jahre alte VW-Lenkerin von einem Grundstück auf die Straße und stieß dabei mit einem die Jahnstraße entlangfahrenden Motorradfahrer zusammen. Der 58-jährige Biker stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde an der Unfallstelle ambulant versorgt.

Krauchenwies

Zigarettenautomat demoliert

Unbekannte haben im Laufe der letzten Tage versucht einen Zigarettenautomaten in der Kilianstraße in Bittelschieß aufzubrechen. Die Täter versuchten offenbar durch Flexarbeiten den Automaten zu öffnen und zu leeren, was aber misslang. Sie verursachten dabei aber einen Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/ 104-0 erbeten.

Mengen

Hinweise zu Diebstahl gesucht

Im Laufe des letzten Monats wurden von einer Weide an einem Aussichtspunkt entlang der Beurener Straße bei Blochingen Teile eines Weidezauns gestohlen. Der Täter schnitt das Seil der Umzäunung ab und nahm mehrere Metallstangen an sich. Der entstandene Schaden für den Besitzer beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

