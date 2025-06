Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Autofahrerin übersieht Motorrad - Unfall

Schwere Verletzungen hat sich ein 35 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Markdorfer Straße zugezogen. Eine 41 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr aus einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei den in Richtung Markdorf fahrenden Kawasaki-Fahrer. Dieser prallte in die Pkw-Seite und wurde nach der Erstbehandlung seiner Verletzungen an der Unfallstelle in eine Klinik gebracht. Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen davon. Insgesamt entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Meckenbeuren

Mit Kinderwagen davongelaufen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Vorfall, der sich am Dienstag um etwa 10 Uhr in Meckenbeuren ereignet haben soll, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine Frau gibt gegenüber den Ermittlern an, dass sie vom Bahnhof auf einem Spazierweg in Richtung Spielplatz Ried entlang der Gleise unterwegs war, als sich ein Unbekannter näherte. Kurz vor dem Spielplatz habe die Person nach dem Kinderwagen der Frau, in dem ihr mehrere Monate alter Säugling lag, gegriffen, und sei mit diesem mehrere Meter zügig davongelaufen. Mutmaßlich weil die Bremsen blockierten, ließ er den Kinderwagen demnach stehen und entfernte sich. Bei der unbekannten Person soll es sich den Angaben der Frau zufolge augenscheinlich um einen sportlichen, schlanken Mann gehandelt haben. Zum Alter konnte sie keine konkreten Angaben machen. Er wird als 175 bis 180 cm groß beschrieben. Der Frau fiel auf, dass er trotz des recht warmen Wetters mit einem dunklen Hoodie, einer langen dunklen Hose und dunklen Schuhen unterwegs war. Die Identität des Mannes sowie die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Meckenbeuren unterwegs waren, auf die beschriebene Person aufmerksam wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Heiligenberg

Betrunken hinterm Steuer

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss ein 40-Jähriger rechnen, den Polizisten am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr kontrolliert haben. Sie waren auf den Wagen aufmerksam geworden, der mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht auf einem Verbindungsweg zwischen Rickenweiler und Oberrehna stand. Hinterm Steuer trafen sie den schlafenden 40-Jährigen an. Nachdem er von den Beamten aus dem Schlaf gerissen wurde, pustete er über drei Promille und musste in der Folge in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein, weiterfahren durfte der Mann nicht.

