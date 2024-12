Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montagnachmittag parkte ein Jugendlicher seinen E-Scooter am Leineberg auf einen Parkplatz am Stadion. Gegen 17 Uhr stellte er fest, dass sich jemand unberechtigt an dem Elektroroller bereichert hat. Das schwarze Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers Xiaomi hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. An dem Fahrzeug ist das Versicherungskennzeichen 955 YEI angebracht gewesen.

Hinwiese zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0311635

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell