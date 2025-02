Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gem. Rottenburg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 15.02.2025, gegen 05:45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Sattelzug-Fahrer einer Spedition den rechten Fahrstreifen der BAB 81 in Fahrtrichtung Singen. Zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg kollidierte dieser, bislang aus ungeklärter Ursache, mit einem 59-jährigen Fahrer eines Autotransporters, welcher vermutlich vom Parkplatz Ziegler auf die BAB 81 aufgefahren und im Begriff war, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Im weiteren Verlauf wollte der 46-jährige Fahrer eines weiteren LKW der Unfallstelle ausweichen und wechselte hierzu auf den linken Fahrstreifen. Der 57-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz, der ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fuhr, übersah mutmaßlich diesen LKW, touchierte diesen hinten rechts, wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit dem Heck des Sattelzuges des vorausgegangenen Unfalls auf dem rechten Fahrstreifen. Der Mercedes war zu diesem Zeitpunkt noch mit einem 53-Jährigen Beifahrer und einem weiteren 57-Jährigen Mitfahrer auf der Rückbank besetzt. Der Fahrer des PKW wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt, musste durch die Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Beifahrer des PKW wurde leicht, der Mitfahrer schwer verletzt. Beide kamen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs der Spedition wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Gesamtsachschaden wird aktuell auf ca. 500.000EUR geschätzt. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen und Bergung der Fahrzeuge wird die Autobahn noch mindestens für eine Stunde voll gesperrt bleiben. Danach wird mit der sukzessiven Freigabe einzelner Fahrstreifen Richtung Singen gerechnet. Wann die Autobahn wieder vollständig befahrbar sein wird, kann aktuell noch nicht abgesehen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell