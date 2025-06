Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht endet mit Blutentnahme

Am Freitag, gegen 22.42 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein Daimler-Benz in der Henri-Dunat-Straße bei Gebäude 3 ausparkte und rückwärts gegen einen Hyundai fuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeuglenker unerlaubt von der Unfallstelle. Über das Kennzeichen konnten Beamte des Polizeireviers Ravensburg den Daimler-Benz in der Möttelinstraße in Ravensburg mit entsprechenden Unfallspuren parkend feststellen. Schnell konnte auch der Fahrzeughalter ausfindig gemacht werden. Bei ihm stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 46-jährige Halter, weshalb über die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Ergebnis ist nun Gegenstand der Ermittlungen. An den Fahrzeugen entsandt ein geringer Gesamtsachschaden von etwa 1000.- Euro.

Ravensburg

E-Scooter Fahrer zeigt Waffe vor

Am Freitag gegen 21.00 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei in Ravensburg mit, dass zwei Jugendliche mit einem E-Scooter auf dem belebten Marienplatz unterwegs seien und der Sozius während der Fahrt eine schwarze Pistole vorzeigte. Daraufhin wurden die beiden Jugendlichen von Beamten des Polizeireviers Ravensburg kontrolliert. Tatsächlich konnte bei einem der Jugendlichen im Alter von 16 Jahren eine sogenannte "Soft-Air" Waffe aufgefunden werden. Die Jugendlichen wurden nach einem eindringlichen normverdeutlichen Gespräch den Eltern übergeben. Das Führen einer derartigen Waffe in der Öffentlichkeit stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche beim Bürgermeisteramt in Ravensburg angezeigt wird.

Weingarten

Unfallflucht

Am Donnerstag, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr verursacht ein bislang unbekannter Pkw in der Asamstraße bei Gebäude Nr. 12 einen Sachschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro. Vermutlich beim Wenden beschädigt das unbekannte Fahrzeug eine dort ordnungsgemäß abgestellten VW Tiguan am rechten hinteren Heck. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 zu melden.

Bad Wurzach

Pkw streift Fahrradfahrer

Am Freitag, gegen 18.20 Uhr touchiert ein Pkw auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ziegelbach und Krattenweiler beim Überholen einen Pedelec-Fahrer. Der 52-jährige Fahrradfahrer kam hierbei zu Sturz und wurde leicht verletzt. Die erlittenen Hämatome, Schürfwunden und Prellungen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Polizei in Leutkirch sucht jetzt nach einem silbernen oder grauen Pkw Opel der in Richtung Bad Wurzach davonfuhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Leutkirch unter Tel.: 07561 8488-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell