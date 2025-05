Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW beschädigt - Unfallflucht

Northeim (ots)

Sa., 24.05.2025 14:15 - 15:15Uhr

Northeim, Medenheimer Straße

NORTHEIM(da) - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Medenheimer Str. am Samstag (24.05.25) zwischen 14:15 und 15:15 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten PKW Skoda Oktavia am hinteren linken Radkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 055551-91480 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell