PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch

Landwirtschaftliches Anwesen gerät in Brand

Bei einem Brand am Samstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Oberbaumgarten entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Rund 40 Rinder und eine Katze überlebten das Feuer nicht. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Brand war am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr im Stallgebäude ausgebrochen und zerstörte dieses nahezu vollständig. Die 134 Wehrleute aus Eriskirch, Friedrichshafen, Tettnang, Kressbronn, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren und Oberteuringen konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern, welches momentan nicht bewohnbar ist. Die Anwohner kamen bei Verwandten unter. Die Feuerwehr ist nach wie vor mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Veterinär kümmerte sich um zwei verletzte Rinder und die Bergung der verendeten Tiere. Die Ermittlungen zur Brandursache, die vom Polizeiposten Langenargen geführt werden, dauern derzeit an.

