Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Samstagabend gegen 19 Uhr kam es am Stadtweiher zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 18-Jähriger nach zunächst verbalen Streitigkeiten einen ebenfalls 18-Jährigen zu Fuß verfolgt haben - dabei hielt er nach Zeugenaussagen ein Messer in der Hand, welches jedoch nicht eingesetzt wurde. Das Opfer wurde im weiteren Verlauf durch Faustschläge seines Verfolgers im Gesicht und auf den Rücken verletzt und kam zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Streit, in den sich weitere Personen einmischten, verlagerte sich anschließend auf einen nahegelegenen Parkplatz. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchteten alle Beteiligten zunächst in unterschiedliche Richtungen. Gegen 19.50 Uhr kam es am Bahnhof zu einer erneuten Auseinandersetzung der zwei Gruppierungen. Erst hier gab sich ein Zeuge gegenüber der Polizei zu erkennen. Die Polizei Leutkirch hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

