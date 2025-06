Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handtasche entwendet

Jena (ots)

Am frühen Samstagabend teilte eine 60-jährige Frau der Polizei mit, dass ihre Handtasche gestohlen wurde. Die Tat ereignete sich auf dem Nordfriedhof im Hufelandweg, als sie diesem einen Besuch abstatte. Dabei ließ sie ihr Handtasche kurzerhand unbeobachtet, als sie Blumen gießen wollte. In dieser Zeit nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendete die Tasche. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Die Polizei Jena sucht nun nach dem unbekannten Täter. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

