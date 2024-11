Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Brand auf einer Terrasse in Obertüllingen

Freiburg (ots)

Montagnacht, 18.11.2024, kurz nach 02.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Dorfstraße gerufen. Bei einem Einfamilienhaus soll es auf der Terrasse brennen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr schaffte es ein Bewohner des Einfamilienhauses den Brand auf der Terrasse zu löschen. Es wurde niemand verletzt. Allerdings wird der entstandene Sachschaden vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt, da durch den Brand eine Fensterfront sowie eine Bedachung stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Brandursächlich könnte ein technische Defekt an einem Stromkabel gewesen sein. Das Einfamilienhaus blieb bewohnbar.

