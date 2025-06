Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerere Verkehrsunfälle mit Fußgängern und Radfahrern

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Über das Wochenende ereigneten sich im Saale-Holzland-Kreis mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahren und Fußgängern.

Zum Ferienbeginn wurde am Freitag gegen 13:00 Uhr ein 12 Jähriger an der Bushaltestelle zwischen Trockhausen und Mennewitz. Der Schüler querte abgelenkt hinter dem Schulbus die Fahrbahn und übersah hier ein fahrenden Pkw und lief diesem in die Seite. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Am Samstagvormittag befuhren zwei Radfahrer den Dornburger Berg in Richtung B88. Auf der stark abschüssigen Strecke wurde hierbei einer der Radfahrer so schnell, dass er in der Kurve mit der Leitplanke kollidierte und zu Fall kam. Hierbei erleidet der 29 Jährige diverse Frakturen und wird schwer verletzt ins Klinikum verbracht.

Ein weiterer Radfahrer wurde am Samstagabend am Citypoint-Kreisverkehr durch eine 43 Jährige in ihrem Pkw übersehen. Der Radfahrer kam auch hier zu Fall und verletzte sich leicht.

