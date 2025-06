Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an einem Imbiss

Jena (ots)

Die Polizei kam aufgrund einer beschädigten Fensterscheibe eines Imbisses in der Otto-Schott-Straße am Montagmorgen zum Einsatz. Unbekannte zerstörten das Glas in den frühen Morgenstunden zwischen ein und fünf Uhr. Hinweise auf einen Einbruchsversuch liegen nicht vor, sodass derzeit wegen Sachbeschädigung ermittelt wird. Am Tatort sicherten die Beamten mehrere Spuren die nun ausgewertet werden.

