Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: aggressiver Mann in Supermarkt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt der Polizeiposten Sachsenheim gegen einen 46 Jahre alten Mann, der am Dienstag (15.07.2025) gegen 19:00 Uhr in einem Getränkemarkt in der Sersheimer Straße in Großsachsenheim auffiel. Eine 25 Jahre Frau war zusammen mit ihrer achtjährigen Tochter und ihrer 59-jährigen Schwiegermutter an den dortigen Pfandautomaten damit beschäftigt, Leergut abzugeben. Als die 59-Jährige sich in den Einkaufwagen beugte, um weiteres Leergut zu entnehmen, drückte der 46-Jährige den Knopf des Pfandrückgabebons. Im anschließenden Wortgefecht sei der aggressiv auftretende Mann bedrohlich auf die 59-Jährige zugegangen und habe sie am Arm gepackt. Im weiteren Verlauf habe der Tatverdächtige einen Einkaufswagen in Richtung der Familie gestoßen, sodass gegen die Achtjährigen und deren Mutter prallte. Alle drei Frauen erlitten letztlich leichte Verletzungen.

Zwei Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, konnten den 46-Jährigen dazu bringen, den Getränkemarkt zu verlassen. Als der 46-Jährige an seinem Pkw war, traf er auf den 32-jährigen Ehemann der 25-Jährigen, der den 46-Jährigen zur Rede stellte. Dieser habe daraufhin seinen Kofferraum geöffnet, einen großen Hund herausgeholt und dem 32-Jährigen gedroht, diesen auf ihn zu hetzen. Anschließend verließ der 46-Jährige den Parkplatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell