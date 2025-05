Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raubstraftat bei 68-jährigen

Greiz (ots)

Greiz. Am 12.05.2025 gegen 15:20 Uhr lud ein 68-jähriger Mann zwei junge Männer im Alter von ca. 20 Jahren zu sich nach Hause zum Trinken ein. Als die beiden jungen Männer in der Wohnung waren, bedrohten sie den 68-jährigen mit einem Messer, er solle sein ganzes Geld herausgeben, oder man würde ihn abstechen. Die jungen Männer durchsuchten die ganze Wohnung und misshandelten den 68-jährigen bis sie 30 Euro Bargeld, eine Softairpistole, seinen Bundespersonalausweis und den Führerschein an sich nahmen und verschwanden. Der ältere Mann erlitt dabei so schwere Gesichtsverletzungen, dass er in einer Klinik aufgenommen werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (BF)

