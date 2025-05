Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Gera (ots)

Gößnitz. Am Montag (12.05.2025) kam es gegen 14:00 Uhr in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Alexander-Puschkin-Straße zu einem Vorfall von Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude. In den Innenräumen besprühten diese anschließend die Wände mit Farbspray. Hierdurch entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er die drei Jugendlichen auf einer Überwachungskamera gesehen habe, welche sich Zutritt zum besagten Objekt verschafften. Im Rahmen des Polizeieinsatzes konnten die Beamten die drei Jugendlichen stellen. In einem von den Tätern mitgeführten Rucksack fanden die Beamten zudem mehrere Farbspraydosen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell