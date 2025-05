Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte fällen Bäume in Zeulenroda und Langenwolschendorf

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Zwischen dem 10.05.2025 und dem 11.05.2025 fällten unbekannte Täter zwei Bäume am Waikiki in Zeulenroda-Triebes. Ein dritter Baum wurde ebenfalls bereits angesägt wobei die Täter vermutlich gestört wurden und sich entfernten. Bei den Fällarbeiten wurde durch einen Baum eine dortige Straßenlaterne ebenfalls beschädigt. Der genaue Sachschaden konnte noch nicht angegeben werden. Ebenfalls zwei Bäume wurden durch unbekannte im gleichen Zeitraum am Aussichtsturm in Langenwolschendorf gefällt. Auch hier wurden zwei Bäume gefällt und einer angesägt. Zusätzlich beschmierten die unbekannten Täter eine Sitzbank mit silberner Farbe. Der hier entstandene Sachschaden wird auf einen oberen 3-stelligen Betrag angegeben. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell