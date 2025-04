Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bad Doberan (ots)

Am 24.04.2025 kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich des Clausdorfer Kreisels zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorrad. Der litauische 56jährige LKW- Fahrer befuhr die L12 aus Richtung BAB 20 in Richtung Bad Doberan und fuhr in den Clausdorfer Kreisel ein und übersah dabei einen von links kommenden Motorradfahrer, der vorfahrtberechtigt den Kreisel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolgedessen der 60jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Rostock transportiert. Die L12 war kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Am Motorrad entstand Totalschaden, der LKW wies geringe Schäden auf. Anne Abraham, PHKin

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell