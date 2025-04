Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in zwei Agrarbetriebe im Landkreis Rostock ein

Rostock/ Landkreis Rostock (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es bei gleich zwei landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis Rostock zu Einbrüchen. In Zehna bei Güstrow verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einem dortigen Landwirtschaftsbetrieb und brachen gewaltsam in ein Hallengebäude auf dem Gelände ein. Hierbei entwendeten die Täter diverse Pflanzenschutzmittel als auch einen Firmentransporter, welcher auf dem Betriebsgelände abgestellt war. Eine genaue Angabe zur Schadenshöhe ist gegenwärtig nicht möglich.

In derselben Nacht kam es auch zu einem Einbruchsgeschehen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Teterower Chaussee in Langhagen (Gemeinde Lalendorf). Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zum Gelände und brachen gewaltsam mehrere Lagerhallen und Gebäude auf. Nach bisherigem Stand kam es jedoch lediglich zum Diebstahl eines Fahrzeugschlüssels, welcher zu einem Dienstfahrzeug gehört. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Ob zwischen den beiden Einbrüchen Zusammenhänge bestehen, ist derzeit u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich der Tatorte gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell