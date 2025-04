POL-HRO: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Suckow b. Parchim (ots) - In der Nacht zu Donnerstag ist in Suckow bei Parchim ein Schuppen auf einem Privatgrundstück in Brand geraten, wobei Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts eines Kühlschranks geriet der Schuppen gegen 02:00 Uhr in Brand, woraufhin die Rettungskräfte in die Drenkower Straße alarmiert wurden. Im Schuppen waren mehrere Gegenstände wie Rasenmäher, ...

