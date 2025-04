Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht weiter nach vermissten Mann aus Boizenburg (Ergänzungsmeldung)

Boizenburg (ots)

Seitdem ein 59-jähriger Mann seit Ostersonntag aus Boizenburg vermisst wird (wir berichteten), sucht die Polizei ununterbrochen nach dem Vermissten. Dazu wurden in den letzten Tagen mehrere Streifenwagen und zwei Fährtenhunde eingesetzt. Der PKW des Mannes wurde auf einem Parkplatz am Bahnhof in Schwanheide abgestellt aufgefunden. Auch ein von dort eingegangener Hinweis zum möglichen Aufenthalt des Vermissten wurde am gestrigen Abend ohne Erfolg abgeprüft. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Vermisste mit der Bahn in Richtung Schwerin oder Rostock beziehungsweise nach Schleswig-Holstein und Hamburg gefahren sein könnte. Aufgrund dessen wird um eine überregionale Fahndung und Berichterstattung gebeten.

Details zum Vermissten sowie ein aktuelles Foto von ihm sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://t1p.de/cvpp1

Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 6060) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer: 110 nehmen weiterhin Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell