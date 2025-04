Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Fahrtüchtigkeit" in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Aufgrund der hohen Zahl an Verkehrsunfällen mit schwer und tödlich verletzten Personen führt die Polizei Maßnahmen zur Verkehrsüberwachung durch. Im Fokus steht dabei neben Geschwindigkeitskontrollen insbesondere die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit. Beide Faktoren, also die überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit und die Fahruntüchtigkeit, gelten nach wie vor als Hauptunfallursachen.

Beamte der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch haben nun eine Fortbildung zum Thema "Fahrtüchtigkeit" in Nordenham veranstaltet. Während am Montag, 07. April 2025, theoretische Grundlagen vermittelt wurden, folgte am Dienstag, 08. April 2025, die Umsetzung in die Praxis. In der Zeit von 17:00 bis 22:45 Uhr waren sie als mobile Teams im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Nordenham unterwegs. Zudem errichteten sie auf dem Gelände der DLRG, Ortsgruppe Nordenham, in der Nordseestraße eine stationäre Kontrollstelle.

Erfreulich war, dass bei einer Anzahl von insgesamt 93 kontrollierten Fahrzeugen nur wenige Verstöße festgestellt werden mussten. Bei einem 26-jährigen Autofahrer aus Bremen bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilgenommen haben könnte. Ein ebenfalls 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters sollte in der Innenstadt von Nordenham kontrolliert werden, weil die am Roller angebrachten Versicherungskennzeichen keine Gültigkeit mehr hatten. Bei der Kontrolle zeigte der Nordenhamer körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Test zeigte dann auch eine mögliche Beeinflussung durch Kokain an. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Stade war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ein 38-jähriger Mann aus Westfalen war zur Festnahme ausgeschrieben, weil er eine von einem Gericht verhängte Geldstrafe nicht gezahlt hatte. Er entrichtete den haftbefreienden Betrag in Höhe von 2.100 Euro. Auffällig war zudem der Kleintransporter eines 40-Jährigen aus Belarus, der eine Überladung von mehr als 1.000 Kilogramm aufwies.

Auch zukünftig werden ähnliche Kontrollen stattfinden, um gravierende Verstöße gegen die Verkehrsordnung feststellen und so Verkehrsunfälle verhindern zu können.

