Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Stadtland

Delmenhorst (ots)

Am Montagabend, 07. April 2025 gegen 19:40 Uhr, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Schweier Straße in Stadland leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-Jähriger aus Stadland in seinem Honda die Schweier Straße in Richtung Schwei. Aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW Touran eines 56-Jährigen aus Wurster Nordseeküste, der in Richtung Rodenkirchen unterwegs war. Nach der Kollision beschädigte der Honda die Schutzplanke, während der Touran mit mehreren Leitpfosten zusammenstieß.

Durch den Unfall entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 24.000 Euro. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt.

