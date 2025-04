POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Montagabend, 07. April 2025 gegen 19:40 Uhr, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Schweier Straße in Stadland leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 47-Jähriger aus Stadland in seinem Honda die Schweier Straße in Richtung Schwei. Aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet er in den Gegenverkehr und ...

mehr