POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Werkzeugen im Gewerbepark Wildeshausen-Nord +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bisher unbekannte Täter haben im Gewerbepark Wildeshausen Nord in Dötlingen Container aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Montag, 07. April 2025, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 08. April 2025, 07:00 Uhr, suchten sie zwei Adressen in der Straße "Im Gewerbepark" in Dötlingen auf und brachen hier jeweils abgestellte Baucontainer auf. Aus einem nahmen sie diverse Werkzeuge an sich und entfernten sich vom Tatort. Sie verursachten Schäden in Höhe von mindestens 3.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbeparks gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

