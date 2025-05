LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Gera (ots) - Gera: Im Zeitraum vom 10. auf den 11. Mai 2025 erlangte ein unbekannter Täter betrügerisch Zugang zu einem Computer in Gera. Der Täter installierte Software auf dem Rechner und verschaffte sich so Fernzugriff. Er täuschte den 85-jährigen Geschädigten und forderte ihn auf, TAN-Nummern zur vermeintlichen Sicherung seines Kontos zu übermitteln. In der Folge wurden drei Abbuchungen in Höhe eines hohen ...

