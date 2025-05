Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mobiltelefon gesperrt - Täter fordert Zahlung

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Montag (12.05.2025) wurde ein 85-jähriger Mann aus Schmölln gegen 09.00 Uhr Opfer eines Betrugsversuchs. Der Geschädigte bediente sein Mobiltelefon und klickte dabei auf eine Schaltfläche, die nach ersten Erkenntnissen zu dem Betrugsversuch führte. Im Anschluss an diese Handlung wurde das Handy des Mannes gesperrt. Der Täter forderte den Geschädigten zur Zahlung einer Geldsumme auf, um das Gerät wieder freizuschalten. Daraufhin informierte der 85-Jährige die Polizei, welche die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrugsmaschen. Seien Sie vorsichtig bei unerwarteten Mitteilungen oder Aufforderungen zu Zahlungen. In solchen Fällen sollten betroffene Personen umgehend die Polizei informieren und keine Zahlungen leisten. (SR)

