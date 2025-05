Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250513 - 0506 Mühlheim am Main

Frankfurt: Vermisstensuche

(ha) Wo ist Yun Xi T. aus Mühlheim? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16 Jahre alten Vermissten.

Yun Xi ist 1,63 Meter groß, von schlanker Statur und hat braune glatte Haare. Die Teenagerin trug zuletzt ein rosafarbenes Top, eine blaue Jeans und eine blaue Jacke. Zudem führt die Schülerin eine weiße Tasche mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Samstag (10. Mai), gegen 14 Uhr, in der Arnsburger Straße in Frankfurt am Main gesehen, seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yun Xi T. geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

